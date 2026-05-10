Pachuca eliminó al bicampeón Toluca de la liguilla, al imponerse 2-0 en el Juego de Vuelta de cuartos de final celebrado la tarde de este domingo en el estadio Hidalgo de la bella airosa con goles de Enner Valencia en tiro penal y de Robert Kenedy.

De esta manera los Tuzos clasifican a las semifinales del torneo con un marcador global de 3-0 y los Diablos del Turco Mohamed terminan su reinado como bicampeón del futbol mexicano.

Pachuca regresa a una Semifinal tras haber disputado la del Apertura 2022, torneo en el que fue campeón por última vez en la Liga MX. (Por Manuel Trujillo Soriano)