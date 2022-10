El Pachuca se colocó como virtual campeón del fútbol mexicano de la Primera División al vencer 5 goles por 1 al Toluca al jugarse la ida de la final en el estadio La Bombonera.

El marcador que pone ya casi con el título a los Tuzos fue logrado con los goles de Romario Ibarra en dos ocasione, Gustavo Cabral, Mauricio Isais y Nicolás Ibáñez.

Por los Diablos descontó Jordan Sierra. Leo Fernández falló un penal.

Al final el técnico Ignacio Ambriz dijo que fue demasiado castigo, pero seguirán dando pelea.

“Pesadilla fue el primer tiempo, cometimos muchos errores. Hoy Pachuca tuvo cinco y metió cinco, nosotros tuvimos seis y metimos una. Es mucho castigo dentro de lo que fue el partido, internamente está la cosa jodida, pero quedan dos tiempos de 45 minutos, tenemos poco que perder y mucho que ganar. Está bien que nos den por muertos, pero no lo estamos”.

Por su cuenta el entrenador de los Tuzos, Guillermo Almada no quiso celebrar antes de tiempo: “Es un accidente que pasa en el futbol, la mejor manera de hacer un gol es buscar el otro y así sucesivamente, la diferencia en el fútbol y con Toluca no es esta, no nos vamos a engañar, los próximos 90 minutos en Pachuca serán muy complicados y tenemos que preparar a los jugadores. Hemos hecho unos excelentes 90 minutos que debemos cristalizar en el próximo partido porque no hemos ganado”. El partido de vuelta es el domingo en Pachuca. (Por Martín Navarro Vásquez)