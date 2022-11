Tras estar unos años alejado de la pantalla chica, el actor y conductor Paco de la O, participará como invitado en la producción de “Cómo Dice El Dicho” esta tarde, algo que lo llena de orgullo, pues acepta que se alejó de los reflectores por voluntad propia, pero regresa con más fuerza que nunca.

“Fue muy hermoso bro, ya sabes que ahorita todo es redes y Karla me dijo: Cuando quieras, tú di rana. Y le dije: Rana. Y así es como se dio, y a partir de ahí me han invitado y ya hecho algunos dichos, historia me suena también y yo me considero un capitulero ahora como lo dicen de esa manera, que comienza y termina y la gente los ve y aportamos mucho a la sociedad con este tipo de temas”.

Paco de la O confiesa que aunque no tiene más proyectos en puerta, en el 2023 le gustaría incursionar también como productor. (Por Kevin Casillas)