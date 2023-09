Un grupo de padres de familia se manifiestan en las puertas de Casa Jalisco, para exigir que el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, frene la distribución de los libros de texto gratuitos. Demandan que el mandatario atienda lo que había dicho originalmente, que los materiales no se distribuirían en tanto no se resuelva de fondo los procesos judiciales tramitados por la Unión Nacional de Padres de Familia.

El grupo conformado por unas 90 personas insisten que los libros promueven la ideología de género, la agenda de la diversidad sexual y el adoctrinamiento político. Armando Rojas, uno de los participantes expresó:

“Queremos hacer que el gobernador respete su palabra y que además vele por los intereses de la sociedad”.

A pesar de la protesta al exterior de Casa Jalisco, no hay funcionarios que hayan salido a atenderlos. Los manifestantes también criticaron al rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, por haber dado su espaldarazo a estos materiales. (Por Héctor Escamilla Ramírez)