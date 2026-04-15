Personal de enfermería del Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos” bloqueó la calle Constituyentes para exigir el pago de siete quincenas atrasadas.

Las trabajadoras, que laboran como personal cubre incidencias, se manifestaron bajo protesta sin afectar la operación de los servicios médicos.

En respuesta, los Servicios de Salud Jalisco informaron que ya se abrió una mesa de diálogo y se comprometió a cubrir los adeudos a más tardar el 20 de abril, además de regularizar los pagos a partir de la siguiente quincena.