Un informe internacional reporta que en 2025 se registraron 204 mil 605 eventos violentos, con más de 240 mil muertos.

El documento, realizado por la organización denominada ACLED, colocó a Palestina, Birmania y Siria como los territorios más peligrosos del mundo.

México aparece en cuarto lugar por la letalidad, el riesgo para civiles y la expansión territorial del crimen organizado.

El índice también incluye a Colombia, Guatemala, Honduras y Venezuela entre los más afectados.