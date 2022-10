La senadora hidalguense Xóchitl Gálvez acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser alcahuete del Ejército para que no rinda cuentas sobre las tareas que le han asignado, particularmente aquellas de infraestructura.

“El presidente está alcahueteando al Ejército para que no rinda cuentas. ¿Hasta dónde llega su contubernio? ¿Hasta dónde llega su intercambio de cash?, porque el Ejército está acostumbrado a pagar en cash muchas de las obras. Aquí, queremos que se nos venga a rendir cuentas sobre las obras del AIFA. Su servidora pidió por Transparencia el detalle de los contratos de este aeropuerto y lo único que me mandaron fue a una liga que no dice nada, que no lleva a ningún portal donde dicen ellos que están esos contratos”.

Por ello demandó la comparecencia del secretario Luis Crescencio Sandoval para que explique a detalle, por ejemplo, qué se hizo con el acero del cancelado Aeropuerto de Texcoco, para por lo menos saber cuántos militares se han hecho millonarios a costillas del erario público. (Por Arturo García Caudillo)