El Partido Acción Nacional en Jalisco desconoce la visita que realizará la próxima semana a la entidad la excandidata presidencial de la coalición PRI, PAN, PRD, Xóchitl Gálvez.

El dirigente del blanquiazul, Juan Pablo Colín, se deslinda de la ex candidata en lo que parece ser una ruptura con el partido.

“Ojalá a que sea para bien del país que la excandidata a Presidencia de la República haga algo en un movimiento social que implique bienestar y no solamente algo faccioso y mezquino como armar otro partido político o generar condiciones para sacar algunos espacios. El PAN Jalisco no ha recibido ni una notificación ni una llamada ni nada”.

El PAN Jalisco entregó hoy la constancia de mayoría a los 104 regidores electos en los pasados comicios en la entidad. (Por Claudia Manuela Pérez)