Los partidos Movimiento Ciudadano y Acción Nacional en Jalisco no están ni juntos ni revueltos, asegura el dirigente estatal del blanquiazul, Juan Pablo Colín, luego de que varios activos importantes su sumarán a las filas naranjas o tuvieran un coqueteo con ese instituto político.

“Ni revueltos ni juntos, si te voy a decir que sí hubo algunos estigmas en el pasado en los cinco o seis años anteriores de que existía hermanamiento o así, no lo existe. Ya lo dijimos muchas veces, la bancada del PAN sí puede ayudar, pero no somos empleados de nadie, no somos empleados del Gobierno del Estado, ni del gobernador”.

Agrega que el PAN tendrá cinco diputados en el Congreso local. (Por Claudia Manuela Pérez)