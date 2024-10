La reforma judicial y ahora el amague de rechazar las renuncias de los ministros de la Corte sólo demuestra el talante autoritario de Morena, asegura la coordinadora panista en la Cámara de Diputados, Noemí Luna.

“Por supuesto, todo este proceso tiene un espíritu. Me imagino una clase de Derecho dentro de quince años, cuando a los alumnos les digan: ‘¿cuál fue el espíritu del legislador para modificar la Constitución en torno al Poder Judicial?’ Y el espíritu fue venganza. Y lo decía también ahorita, es una doble moral, una narrativa perversa, porque ni Olga Sánchez Cordero ni Zaldívar han renunciado a su pensión como ex ministros, pero lo que ellos mismos pusieron en la norma, lo que Morena puso en la Constitución no quieren respetar”.

De paso, arremetió contra los diputados de Morena, porque han convertido al Palacio Legislativo de San Lázaro en una oficialía de partes, ya que en menos de dos meses han han reformado 30 artículos de la Carta Magna, y todos a solicitud del Ejecutivo. (Por Arturo García Caudillo)