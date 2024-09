El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso, anunció su decisión de no acudir a la sesión del próximo domingo, en la cual se hará la declaración de constitucionalidad de la reforma para que la Guardia Nacional quede bajo la adscripción del Ejército, como explica el diputado Héctor Saúl Téllez.

“Creemos que estos trámites apresurados y en donde los congresos locales no han dado una correcta oportunidad de deliberación democrática, pues no podemos nosotros avalar esta premura, este apresuramiento porque la única intención de llevar a cabo esta sesión es otorgarle en el último día de mandato del presidente López Obrador el regalo de la institucionalización de la militarización”.

Tanto senadores como diputados reiteraron su inconformidad dado que no existía ninguna urgencia en la aprobación de la reforma, pues en 2022 se aprobó una modificación que ampliaba el plazo hasta el 2028 para que el Ejecutivo dispusiera a discreción de las Fuerzas Armadas, incluida la Guardia Nacional, en tareas de seguridad pública. (Por Arturo García Caudillo)