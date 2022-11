Las Fiestas de Octubre cerraron sus puertas con un lleno total en el Auditorio Benito Juárez con la presentación de Panteón Rococó, quienes aseguraron estaban felices y honrados de regresar a Guadalajara y ser los encargados de clausurar esta edición de la feria.

“Qué honor la verdad, es que hacía mucho tiempo que no tocábamos acá dentro del marco de las Fiestas De Octubre, si no me equivoco por allá de casi 15 años, si no es que un poquito más, y la verdad es que volverlo hacer de esta manera con un lleno total y sobre todo teniendo el honor de cerrar una de las fiestas más importantes de todo Guadalajara y a todo el estado Jalisco”.

El ska de panteón Rococó hizo bailar a más de 10 mil personas con canciones como “La dosis perfecta”, “La carencia”, “Vendedora de caricias” y “Arréglame el alma”, en poco más de dos horas de concierto. (Por Katia Plascencia Muciño)