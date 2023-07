Muy contenta se encuentra la atleta Tapatía Paola Morán luego de haber superado el récord nacional de los 400 metros planos. Este miércoles regresó a los entrenamientos en la pista de la Unidad Deportiva Revolución.

“Los récords son para romperse, son centésimas por las que se trabajan, pero no pensamos en imposibles y claro que vamos por nuevas marcas. Como atleta cada quien busca escribir su propia historia, no ser el nuevo de alguien más, siempre inspirándote en atletas pasados o contemporáneos, pero escribir tu propio nombre es lo que busca cada quien”.

Paola, de 26 años de edad y pupila del entrenador del Code Luis Montes León, cronometró 51.03s, dejando atrás el 52.12 establecido por Ana Gabriela Guevara en el año 1998; sin embargo, el récord mexicano continúa en manos de la sonorense por el 48.89 logrado en el año 2003 en París.

“En menos de un mes tengo el Campeonato Mundial, donde buscaremos la clasificación olímpica y hacer un buen papel para México. Necesito una marca de 50.95 para París, pero ya en junio hice menos de ese tiempo (50.85), pero aún no se abría el proceso de clasificación, así que ahora es solo realizarlo en un evento oficial”, dijo sobre el reto que tiene de clasificar a los Juegos olímpicos. (Por Martín Navarro Vásquez)