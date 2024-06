Uruguay exhibió el nuevo proyecto de México al golear 4-0 al equipo Tricolor dirigido por Jaime Lozano en partido amistoso celebrado en Denver de cara a la Copa América.

La figura en el baile de los charrúas a los mexicanos fue Darwin Núñez con tres anotaciones y uno más de Facundo Pellistri. La Selección Mexicana mostró falta de experiencia y entendimiento sobre todo con el equipo titular, y al final el técnico Lozano comentó.

“Con la actitud estoy tranquilo, lo que les falta a los jugadores es un poquito más de experiencia, por eso le saco mucho provecho a este partido más allá del resultado porque es para ver estos contextos y que el jugador viva esto, que lo sufra y salga fortalecido. Un mal resultado no termina la carrera de nadie, un mal resultado lo tendremos siempre cuando nos enfrentemos a estos rivales”.

Por su parte el DT de Uruguay, Marcelo Alberto Bielsa esto señaló: “Iban con un rival muy importante en los próximos días, no creo que un equipo que está preparándose, debería haber tomado el partido de hoy con su máximo poderío sabiendo que tenía que jugar con Brasil, no? La explicación está muy clara. Hay cosas que no se pueden ignorar, el lateral derecho, el central, el otro central, arquero y los delanteros, demasiadas cosas que si uno no las considera veríamos con demasiado optimismo el partido desde Uruguay y no debería de ser así, y demasiado pesimismo de México tampoco debería de ser así”. (Por Martín Navarro Vásquez)