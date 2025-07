Tendrán que recurrir de nuevo a México, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre la inminente decisión del Gobierno de Estados Unidos, de no ratificar el acuerdo comercial para importar jitomate mexicano e imponerle un arancel del 20.91 por ciento.

“Alrededor del 70 por ciento, entre el 70 y el 80 por ciento del jitomate que se consume en Estados Unidos viene de México. No es tan fácil sustituirlo, primero por la cantidad, por el volumen; y segundo, por la calidad. El jitomate, se van a enojar si lo producen en otros lado, pero el jitomate de Sinaloa es difícil de sustituir. Entonces, más allá de las decisiones que tome el Gobierno de Estados Unidos, no es tan fácil sustituir, van a tener que seguir importando el jitomate”.

De ratificarse el arancel y no renovarse el acuerdo, los consumidores estadounidenses tendrían que pagar más caros los tomates, en tanto que los productores mexicanos tendrían que buscar mercados alternativos. (Por Arturo García Caudillo)