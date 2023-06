Sólo rompiendo la alianza con el PRI podremos aspirar a derrotar a Morena en el 2024, asegura el senador panista, Damián Zepeda.

“¿Qué le exijo a mi partido? Que haga una reflexión profunda. Yo estoy convencido que la única manera, ahorita, la última oportunidad que tenemos es dar por acabado ese proyecto que ha sido rechazado y empezar uno nuevo. La percepción ciudadana es 65 por ciento de rechazo. No vas a ganar abrazado de quien tiene 65 por ciento de rechazo. No vas a ganar abrazado de quien tiene 65 por ciento de rechazo. Ese proyecto está representando para la gente pasado, no futuro”.

Sería incluso mejor y más productiva una alianza con Movimiento Ciudadano, expresó, pero sobre todo, lo que se necesita es un proyecto nuevo de la mano de la gente, abriéndole las puertas de par en par a los ciudadanos. (Por Arturo García Caudillo)