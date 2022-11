Ante la reactivación de la coalición legislativa Va por México, integrada por PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados, el coordinador priísta en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que ninguna coalición funcionará si no se respeta la palabra, en clara alusión a Alejandro Moreno, presidente de su partido.

“Yo hasta que no lo vea reflejado en votos, hasta que no lo vea reflejado en la defensa del país no voy a emitir ningún comentario. Creo que han venido comentando unas cosas y luego por incumplimiento hacen otras. Yo creo que lo mejor que puede pasar a este país en este momento es que se de una alianza, que se de una alianza entre partidos con los ciudadanos y que se cumpla l palabra”.

Finalmente, rechazó el llamado Plan B en materia electoral del presidente López Obrador, asegurando que busca lo mismo que la iniciativa de Reforma Constitucional, y que es debilitar a los órganos electorales. (Por Arturo García Caudillo)