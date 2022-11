La Selección Mexicana de Futbol cerró su preparación para el Mundial de Qatar con derrota de 2-1 ante Suecia en Girona. El primer tiempo termino sin goles después de que uriel Antuna estrello un balo en el travesaño y en el complemento los suecos abrieron el marcador con anotación de Marcus Rohdén al 54, 5 minutos después Alexis Vega igualó por el Tri, y a 6 del final Mattias Svanberg anotó el del triunfo para Suecia.

Tras marcar su segundo tanto en los amistoso disputados en España, Alexis dijo que tienen que mejorar porque con esto no les va alcanzar en la Copa del Mundo.

“Teníamos mucho la posición del balón, empezamos jugando mucho en la cancha del rival, por ahí tuvimos nuestras posibilidades no pudimos concretar y al fina la pelota parada nos sigue costando esos son los detalles que tenemos que afinar ya estamos a nada de debutar y tenemos que poner más porque con esto no nos alcanza. El equipo rival cuando no encontró la manera de jugar, tiene jugadores de buena talla y nos hicieron mucho daño y estoy seguro que vamos a arrancar de buena manera y esto va a quedar atrás”.

El delantero Raúl Jiménez entró de cambio y jugó todo el segundo tiempo sin aportar nada sobresaliente.

El entrenador, Gerardo “Tata” Martino dijo más allá de la derrota se va con la sensación de que van a competir bien en la Copa del Mundo porque los jugadores están bien preparados.

Este jueves el Tri viaja a Doha para instalarse en tierras mundialistas y esperar su debut para el próximo martes ante Polonia.

(Por Manuel Trujillo Soriano)