El fiscal Estatal Anticorrupción en Jalisco, Gerardo de la Cruz, indica que pese a tener información sobre la hora y el lugar donde las agentes viales del operativo Salvando Vidas le pidieron a un automovilista tres mil pesos para evitarle caer en el torito, se requiere que el afectado las identifique.

“Pero si no tengo un señalamiento no le puedo atribuir. Ojalá en ese punto específico tuviéramos y lo vamos a checar en su momento, tuviéramos un video que nos permita verlo”.

El Fiscal Anticorrupción tiene incluso la cuenta bancaria a la cual el afectado depositó mil pesos, sin embargo reconoce que mientras no tenga la denuncia e identificación, aunque en video, será difícil llegar a sancionarlos.

Para el automovilista no habría responsabilidad legal porque pudo haber sido presionado por las agentes viales. (Por Gricelda Torres Zambrano)