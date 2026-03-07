Una pareja fue asesinada a balazos al mediodía de este sábado en Zapopan cuando circulaba en un vehículo sobre Avenida Mariano Otero, a la altura de calle Guardia Nacional, en la colonia El Fortín.

De acuerdo con la Policía de Zapopan, dos hombres a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra los ocupantes de una camioneta Kia blanca mientras se encontraban detenidos en un semáforo.

Tras la agresión, el conductor intentó huir hacia la avenida Las Torres, pero el vehículo terminó impactado contra una finca.

Paramédicos confirmaron el fallecimiento de ambos tripulantes en el lugar.

Los agresores escaparon y el caso ya es investigado por la Fiscalía del Estado de Jalisco. (Por Edgar Flores Maciel)