Los parques y bosques urbanos de la Zona Metropolitana de Guadalajara registraron 6.8 millones de visitantes en 2025.

El Metropolitano encabezó la afluencia con casi 3 millones de visitas, seguido de Los Colomos con más de un millón, y el Parque Luis Quintanar con 731 mil.

El Parque Morelos se colocó como el cuarto más visitado con 367 mil personas, impulsado por eventos como la Feria del Cartón y del Juguete.

Autoridades señalan que el monitoreo permitirá mejorar infraestructura y señalética de cara al Mundial 2026.