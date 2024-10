Luego de la polémica ocasionada por un tweet que se convirtió en un falso comunicado y luego se hizo viral, el Partido Verde Ecologista limó asperezas internas y aclaró que sí apoya la iniciativa de reforma sobre superioridad constitucional que en las próximas horas se votará en el Senado, como explica el dirigente de este instituto político, Arturo Escobar.

“La verdad es que yo no estaba de acuerdo en dos artículos, en la reforma al artículo primero y en la reforma al artículo 103. Yo no estaba de acuerdo que se reformaran en ninguna forma esos dos artículos, que para mí son clave en temas de derechos humanos y en la posibilidad que en algún momento la Corte pueda pronunciarse sobre si una reforma siguió el debido proceso legislativo. En la mañana lo comenté con el senador Velasco, él me comentó que iba a tener la reunión previa con sus legisladores, pero la realidad es que yo estoy convencido que no fue por mis palabras, pero se materializó la modificación”.

De visita en el Senado y tras reunirse con el coordinador de los senadores verdes, Manuel Velasco, se confirmó que el voto verde será en favor de esta reforma constitucional. (Por Arturo García Caudillo)