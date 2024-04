Tras las acusaciones de plagio de las que fue señalada Paty Cantú por el video de su más reciente sencillo “Funeral 2.0”, la cantante tapatía decidió aclarar qué fue lo que sucedió ante los micrófonos de Notisistema.

“Pues no, la verdad es que no, para nada, las canciones siempre, normalmente las canciones pasan por un departamento legal antes del registro y del lanzamiento. Entonces para nada, lo que pasó fue que simplemente que hice dos pasos porque a mí me gusta muchísimo como hizo una coreo un artista que se llama DPR porque los pasos no se pueden registrar porque los pasos son movimientos libros del cuerpo”.

Paty Cantú prefiere centrarse en lo que será el inicio de su gira “Feliz Breakup Tour” que sucederá en Guadalajara el próximo 3 de mayo en el Teatro Diana. (Por Katia Plascencia Muciño)