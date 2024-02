La cantante Paty Cantú desea que su concierto que ofrecerá en Guadalajara, su tierra natal, sea el más espectacular, por su producción e invitados. Sin embargo, en lo que eso sucede, la cantautora reveló a Notisistema que uno de sus siguientes proyectos es traer los premios Grammy a México:

“Los Grammys se volvieron viajeros, ya fueron a Sevilla, sería un sueño para mí conseguir también que vengan a México, o sea tengo muchas metas que no solamente tienen que ver con Paty Cantú, pero ahí están y los estoy trabajando, y para mí me encantaría grabar algo con Ángela Aguilar, me encantaría que me grabara el potrillo”.

Paty Cantú con su “Feliz Breakup Tour” se presentará en la perla tapatía el próximo 3 de mayo en el Teatro Diana. (Por Katia Plascencia Muciño)