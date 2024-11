No me queda más que confiar en que el Senado de la República tomará la decisión correcta con base en la trayectoria y los planes de trabajo presentados en el parlamento abierto, indica a Notisistema la jalisciense, Paulina Hernández, quien forma parte de la terna por la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Bueno sí, a mí me toca en este momento tratar de tener confianza en este proceso, esperando que se tome la mejor decisión. Yo fui una de las tres mejores evaluadas. Espero que eso sea tomado en consideración, por supuesto, también hubo ahí otros perfiles muy relevantes”.

Paulina Hernández considera que la presentación de su proyecto de trabajo en el parlamento abierto fue muy buena, por lo que refrenda que en caso de alcanzar la titularidad de la CNDH, atenderá de inmediato la agenda urgente de los derechos humanos. (Por Gricelda Torres Zambrano)