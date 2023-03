El técnico de Chivas Veljko Paunovic dice no estar satisfecho con lo que ha realizado actualmente el equipo Rojiblanco, luego de sumar 18 puntos y estar a unos pasos de la cima de la Liga MX. Dice que su equipo va por mas.

“No satisfecho, hay obvias razones por la mejoría que estamos buscando, pero no satisfecho porque uno quiere más. Nadie se cansa de ganar, todos tienen hambre. Lo que quiero que el equipo tenga hambre de ganar, de mejorar y estoy seguro de que eso es lo que nos va a llevar lejos. No estar satisfecho, no quiere decir que uno está amargado, al contrario está motivado. En este equipo la exigencia es máxima y es una buena filosofía”, señaló el timonel europeo.

Aseguró que la meta del equipo en la segunda parte del torneo es ya comenzar a ganar más partidos en su estadio: “Lo que tenemos que hacer es ser fuertes en casa eso es lo que nos falta, cosechar puntos en casa y fuera y ahora más que quedan más partidos en casa. Todos los buenos equipos son fuertes en casa, ese es nuestro siguiente objetivo y para eso necesitamos que todos rememos en la misma dirección”. Chivas el sábado recibe a Santos. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoChivas)