Luego del triunfo de Atlas de un gol por cero sobre el Guadalajara en la ida de cuartos de final de la Liga MX, el técnico de Chivas Veljko Paunovic fue claro al decir en la conferencia de prensa que su equipo “remontará”.

Muy seguro el serbio dijo a los medios: “El equipo ha estado bien, la pena es que no hemos podido subir al marcador. Al final de la primera parte nos marcaron el gol que supuso condicionamiento para el resto del partido, pero no tengo duda que esto es remontable, está en nuestras manos y nos viene bien, no podemos especular, tenemos que ganar”.

Chivas solo necesita ganar el domingo a las 19:00 horas para avanzar. Pero Atlas con cualquier empate o triunfo logra pasar a semifinales.

“La ventaja que tenemos hoy es de un gol, pero no me parece para nada que sea una ventaja para sentir que estamos hechos, para nada. Vamos a ir a jugar como si no tuviésemos ventaja, vamos a ir al otro 50 por ciento de la llave a jugar lo mejor posible, seguir metidos en nuestro trabajo, ejecutando de la mejor manera para hacer un buen partido en el Akron”, dijo por su parte el técnico Rojinegro Benjamín Mora. (Por Martín Navarro Vásquez)