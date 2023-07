Ante lo impactante que ha sido el debut de Yael Padilla con Chivas en la Liga MX, con dos goles en sus dos primeros juegos como profesional, el técnico Veljko Paunovic dijo que aún no ha ganado nada, y que al juvenil lo deben llevar poco a poco.

“Todos hemos soñado con llegar a debutar, meter un gol y tener a toda la gente entusiasmada, ser un pequeño ídolo en algún momento, pero creo que él lo sabe y en su entorno familiar se lo están diciendo, todavía no consigue nada, todavía puede dar más pero hay que cuidarlo y darle ese apoyo y cariño”.

Por otro lado el español reiteró el reto que tiene de obtener un nuevo triunfo para llegar a 9 unidades antes de jugar la Leagues Cup: “Todavía no cumplimos nuestro objetivo principal de esta primera fase, nos falta ganar el juego del jueves para conseguir los 9 puntos posibles. El equipo va de menos a más”.

Paunovic dijo que Erick Gutiérrez debutará con Chivas el domingo en el amistoso contra Bilbao. Y que de igual manera reaparecería Alexis Vega tras una lesión de varias semanas. (Por Martín Navarro Vásquez)