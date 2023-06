En el último día de su pretemporada en Querétaro, el entrenador de las Chivas, Veljko Paunovic, dijo que ha vivido un autentica tortura por sentirse responsable de la derrota en la final del torneo anterior ante Tigres.

“La verdad que muy duro para mi ha sido todos los días después de la final del 28 de mayo, ha sido una tortura para mí. Yo me torturaba personalmente en mis análisis, en mis evaluaciones del partido porque me sigo sintiendo el responsable de la derrota, creo que en la segunda parte no le di soluciones al equipo para poder combatir los cambios que hizo el rival, por lo tanto para mi ha sido muy duro y sigue siendo muy duro”.

Por otro lado, en el campamento rojiblanco también se informó que el delantero Alexis Vega, “sufre de desgaste articular del condilo lateral de la rodilla derecha, de lo cual ya se tenía conocimiento y se reagudizó”, el pronóstico de su recuperación estará sujeto a la evolución que muestre el jugador.

(Por Manuel Trujillo Soriano)