La primera etapa de las obras de pavimentación de seis kilómetros de la carretera a Chapala, del ingreso al Aeropuerto hasta el arroyo de Periférico Sur, no afectarán la vialidad, asegura el secretario de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, David Zamora Bueno.

“Iniciamos la etapa de la pavimentación del tramo del ingreso al Aeropuerto hasta el arroyo que está llegando a Periférico Sur. Ese es el tramo de seis kilómetros que estamos iniciando. Esos seis kilómetros son los que están en ambos sentidos, que iniciamos con las laterales que tú sabes que no existen. En esta etapa, todos los carriles centrales, los tres por sentido, no se obstruyen en lo más mínimo”.

La primera etapa durará cuatro meses, pero la obra en general concluirá a finales de año.

El funcionario estatal reitera que no habrá afectaciones viales, por lo que no son necesarias rutas alternas. (Por Gricelda Torres Zambrano)