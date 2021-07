Hay puentes peatonales por donde una mujer no puede pasar.

Uno de estos es el avenida Lázaro Cárdenas y Ramal del Ferrocarril, un puente que, además de sucio y grafiteado, representan un alto punto de inseguridad, sobre todo para las damas.

“Pues que vaya a salir alguna persona, que me haga algo, que me ataque”.

“Sí, sí es inseguro, de repente sí se encuentra uno gente un poquito feita, sobre todo porque las vías que están allá llegan muchos como de esos que van de paso y eso es lo que de repente hace un poquito peligro aquí”.

Este puente de Lázaro Cárdenas y Ramal del Ferrocarril, además de oscuro, está tapado por mallas ciclónicas y hay muchos espectaculares, por lo que de noche es una verdadera trampa. (Por José Luis Jiménez Castro)