Luego de varios años de no presentarse en Guadalajara, el cantante, Pedro Fernández, ofreció un concierto emotivo y lleno de melancolía, la noche de este viernes en el Auditorio Telmex.

“Pedrito” como aún le llaman muchas de sus fans, celebra 48 años de trayectoria artística con su “Ave Fénix Tour”, con la que, desde su llegada al escenario, vestido con un elegante traje de charro blanco, el cantante fue arropado con la primera ovación de la noche y comenzar el show con “El Mariachi”, “Cómo Te Extraño”, “Los hombres no deben llorar” y “El Aventurero”.

En su saludo, Fernández aseguró que el concierto era muy especial para él por reencontrarse con un público fiel y que lo ha apoyado en cada faceta de su carrera.

Acompañado de su mariachi, interpretó éxitos como “Perdóname mi amor”, “Amarte a la Antigua”, “Mi forma de sentir” y el clásico “Yo no fui”, pero las más de 8 mil personas no permitían que se diera por acabado el show y a su regreso decidió recordar los inicios de su carrera e interpretar “La de la mochila azul”. (Por Katia Plascencia Muciño)