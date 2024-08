Pemex no es una empresa muerta ni está tan mal como dicen, asegura el próximo director de la todavía Empresa Productiva del Estado Mexicano, Víctor Rodríguez.

“Pemex no es una empresa muerta ¿eh, ni está tan mal como piensan. Los medios le exageran un poco o un mucho. A ver, hay efectivamente una situación financiera, ¿no? La estamos atendiendo la situación financiera. Esa la estamos atendiendo de manera muy coordinada con la Secretaría de Hacienda, efectivamente nos estamos ocupando de eso, lo hemos venido haciendo en el último sexenio ¿eh?, hemos sido muy, muy responsables en los pagos, en la puntualidad, eso ha sido impecable y eso no lo han reconocido algunas calificadoras, no todas, unas sí y otras no”.

Pero además, aclara, la industria petrolera mexicana no es sólo Pemex, y por ello trabajarán de manera coordinada con los privados, harán convenios con ellos y los excedentes servirán para los proyectos del futuro. (Por Arturo García Caudillo)