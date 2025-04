Aunque su compromiso era que Pemex pagaría a más tardar en marzo sus adeudos con proveedores, el proceso aún no ha concluido, reconoce la presidenta Claudia Sheinbaum, al tiempo que aclara que no se le ha dado preferencia a las grandes empresas.

“No es cierto que sólo se ha pagado a las grandes, sí hay muchísimas empresas pequeñas a las que ya se les pagó. Habría que ver qué empresas son, qué tipo de contratos tenían. Lo que sí hay que decirle a todas que no acudan a ningún intermediario para su pago, que eso ni siquiera se va a aceptar. Se está pagando a través de un mecanismo especial que después lo podemos platicar, pero sí se va a pagar, pero sí habría que ver qué empresas son éstas. Porque sí ha habido pagos”.

Al cierre del 2024 la deuda de Pemex con proveedores ascendía a 506 mil 153 millones de pesos. (Por Arturo García Caudillo)