Esta mañana Pensionados de Ipejal se manifiestan a las puertas de la dependencia para tener una explicación del

por qué aún no reciben su dinero cuando tenía que haber llegado desde hace tres días.

Uno de los afectados manifiesta

“Ayer que fue Día del Servidor Público ni donde ir a reclamar. AL parecer según algún comunicado, no sé qué tan oficial sea, que el problema es de Banamex no de ellos#.

Representantes de Ipejal salieron a explicar a los pensionados que hoy podría solucionarse el problema. (José Luis Jiménez Castro)