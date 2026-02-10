Previo a la reunión que esta mañana sostendrán con el gobernador Pablo Lemus, la regidora independiente de Tequila, Evelyn Castañeda, confirma que la alcaldesa interina es del equipo de Diego Rivera, recluido en el penal del Altiplano, acusado de extorsión y presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

“Pues es parte de su equipo, es de la persona que más tenía presencia en sus actividades y debido que a nosotros no se nos dejaba participar y no se nos invitaba, pues era lo que proyectaban. Un grupo muy compacto de cercanos y pues es únicamente lo que tenemos de información porque nunca hubo un compañerismo”.

Evelyn Castañeda, se dice sorprendida por las declaraciones de la alcaldesa interina, Marisol Rodríguez, quien descartó extorsiones a las empresas tequileras.

Percibe que la población está molesta por la designación. (Por Gricelda Torres Zambrano)