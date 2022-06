La Ley de Movilidad y la Ley de Ingresos del Estado fueron modificadas anoche por el Legislativo, para garantizar que automovilistas que, a pesar de no tener responsabilidad en un accidente y sus vehículos fueron enviados al corralón, se les exente del pago de cuota por resguardo y los gastos de la grúa. Lo explica el diputado promotor de la iniciativa, el morenista Óscar Vázquez.

“Implica quien injustamente sea consignado su vehículo, para que no tenga ese cargo y no tenga que pagar en ocasiones más de lo que el vehículo, como a la fecha que hay cientos de vehículos que ya rebasan el monto del vehículo mismo pero también es también la condonación de las maniobras dentro del corralón”.

Esta medida, además de beneficiar a los dueños de vehículos, busca despresurizar los corralones, pues hay vehículos que resulta imposible liberarlos porque el resguardo supera incluso el costo del automotor y las unidades se van acumulando. (Por Héctor Escamilla Ramírez)