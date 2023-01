El presidente del Consejo de Bares, Discotecas y Centros de Espectáculos, Cesar García, no oculta su desconcierto por la entrada en vigor de las nuevas restricciones para fumadores y la falta de información de la autoridad sobre la forma en que se aplicarán las medidas.

“La molestia del sector empresarial en este caso es que no hubo una consulta, no hubo un diálogo hacia el sector empresarial. Y bueno, específicamente en nuestro caso esta ley ha sido modificada pero recordemos que ya tenemos una ley que está en vigencia y nosotros como empresarios tuvimos que hacer inversiones millonarias, porque de verdad lo fueron, para poder hacer todas estas zonas que estuvieran adecuadas a la ley”.

Cesar García asegura que las nuevas restricciones les tomaron por sorpresa, por lo que apenas se informan. (Por Gricelda Torres Zambrano