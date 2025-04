Tras casi una semana de que el sistema informático del SIAPA fue víctima de un hackeo, el servicio para realizar pagos y aclaraciones de los usuarios sigue sin funcionar, lo que rezaga a contribuyentes que preocupados acudieron este martes para ponerse al corriente, y es que en muchos casos temen por el hecho de que sus recibos están a punto de vencer.

Durante toda la mañana, fueron cientos de usuarios que fueron regresados por el personal de la paraestatal en las instalaciones ubicadas en el cruce de la avenida Dr. R. Michel y González Gallo.

Lamentan que no haya todavía fecha para que el servicio se restablezca.

“No, acabó de llegar -¿Qué le dicen?- Que no hay servicio, o sea no hay red, no hay sistema, también pasó lo mismo en Tlaquepaque ayer fui allá y tampoco hay. -¿Oiga y los recargos, qué le dicen?- No, de eso no pregunté pero pues a ver qué pasa, yo creo que no va a haber en estos días”.

El SIAPA aclaró que no habrá recargos para quienes no pudieron pagar a tiempo por el ataque al sistema, sin embargo, quienes cuenten con un contrato mensual podrán hacerlo en bancos y tiendas de conveniencia. (Por Edgar Flores Maciel)