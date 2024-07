Este martes se cumplen 48 horas del inicio de la contingencia en Tonalá por el derrame de combustible en el drenaje. Si bien en este momento siguen los trabajos en la zona de Coyula y no se ha detectado el origen del hidrocarburo, los vecinos muestran tranquilidad a pesar de la situación.

El mayor pendiente de los vecinos es el cierre de la calle Juárez e Hidalgo, donde se encuentra la gasolinera que originalmente pensaron era origen de la fuga.

“-Señor, ¿ya vino el Ayuntamiento a explicarles lo que está pasando aquí en la zona?- Sí ya tenemos conocimiento de la situación -¿Ya habían tenido problemas antes con la gasolinera?– No, negativo, no había ocurrido ningún incidente de este tipo”.

“Pues es un desastre por ratitos no hay por donde pasar para ir al mandado, a la tienda o así”.

Calle abajo, sobre la calle de Hidalgo y donde cruza el arroyo, fue donde se percibió más el olor a gasolina porque el drenaje hace pendiente.

Por momentos, cuando el aire resopla, se percibe aún cierto tufo a gasolina. (Por Héctor Escamilla Ramírez)