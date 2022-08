Pasan y pasan los años y simplemente no hay autoridad alguna que se decida a solucionar de una vez por todas las tradicionales inundaciones que registra el paso a desnivel de la carretera a Nogales, a la altura de la empresa La Moderna.

Desde hace varios días este túnel se encuentra con encharcamientos que provocan que solo quede habilitado un carril por sentido, provocando largas filas de vehículos tanto de ingreso como de salida de la ciudad.

Así lo narra un automovilista que hoy quedó varado a consecuencia del encharcamiento.

“Tiene muchísimo. Yo tengo seis años trabajando por acá y en las temporadas de lluvias siempre, siempre pasa lo mismo -¿Te ha tocado alguna vez que alguien esté metiéndole un palillo de menos para desazolvar?- No, jamás, nunca he visto que le vengan a dar mantenimiento -¿Bombas para desazolver, nada?- Nada, nada, nada -¿Y ahorita ya le hablaste a la grúa o qué vas a hacer?- No pues ahorita estoy esperando, ya le hablé al seguro pero igual el trafical a ver a qué hora llega”.

Por cierto que el paso a desnivel a la altura de Technology Park también está con encharcamientos, pero mucho menores que no generan mayor conflicto vial. (Por José Luis Escamilla)