Aunque la mayoría de conductores a partir de este jueves retiraron el portaplacas para evitar ser sancionados, al parecer la información no ha sido clara y las dudas en torno a qué tipo de accesorios sí serán motivo de sanción y cuáles no, siguen abundando entre la ciudadanía.

Entre las interrogantes que los automovilistas se hacen también está el tipo de sanción y el monto al que se harán acreedores, así como bajo qué criterios se definirá la cantidad a pagar.

“Tenemos duda tu servidor y mi familia sobre el tema de las placas cubiertas por un cubreplaca, es un cubre placa que las agencias te dotan en el que sí se ve la placa, pero por ahí habían unas versiones de que el Gobernador había dicho que con que se vea o que se vea el número de placas es suficiente, por ahí otros dicen que no, que cualquier cubreplaca es sinónimo de multa. La multa, dice que que va de tantas UMAS a tantas UMAS, entonces cuál va a ser la sanción”.

Esta mañana con el inicio del operativo para sancionar por este motivo, conductores optaron por la opción de quitar parcial o totalmente el accesorio, aunque siguen las dudas respecto al tema. (Por Edgar Flores Maciel)