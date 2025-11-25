En Jalisco permanecen activos tres bloqueos en carreteras estatales: uno en la carretera libre La Barca, otro en la autopista Guadalajara–Colima a la altura de Sayula y un tercero en la caseta de Ocotlán. Así lo confirmó esta tarde el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) Jalisco, Eduardo Ron Ramos, quien recordó que el estado ha solicitado a la federación iniciar un ordenamiento nacional del maíz.

“El tema, la petición de Jalisco hacia el gobierno federal es empezar con los trabajos para un ordenamiento nacional del maíz porque no podemos estar con rescates cada año en perjuicio de nuestros productores. Prácticamente todo el país está incendiado con obviamente el tema de la lejanía del gobierno federal hacia los productores”.

Ron Ramos señaló que los bloqueos vigentes son realizados por organizaciones estatales y de otras entidades, aunque reconoció que no todas han sido identificadas. Además, descartó la participación de los grupos de maiceros que protagonizaron cierres carreteros en ocasiones anteriores. (Por Edgar Flores Maciel)