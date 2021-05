No sólo los tapatíos inundaron hoy el puestod de vacunación anti-Covid del municipio de Acatic también sus vecinos de Tepatitlán vinieron aquí a vacunarse.

“Bueno, decidí que venía acá porque es la CanSino y yo quiero la vacuna de una sola dosis -¿Usted en dónde vive?- En Tepatitlán -¿Y de allá vino aquí a Acatic?- De allá vine aquí a Acatic -¿Y qué tal?- Pues bien, el proceso un poco tardado, pero bien, aunque hay poca gente, un poco tardado, pero bien todo bien -¿Y solamente lleva una dosis?- Correcto, solamente una dosis -¿Ya no va a regresar?- Ya no voy a regresar”.

Aquí en el municipio de Acatic fue necesario esperar hasta 20 minutos para vacunarse, pero no por el exceso de gente, por el contrario porque en cada aplicación debería haber por lo menos diez interesados y la cifra en ciertos momento no llegaba a cinco. (Por José Luis Jiménez Castro)