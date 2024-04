La denuncia por presuntos actos de corrupción de Arturo Zaldívar, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no implica la comisión de delitos sino de faltas que implicarían responsabilidad administrativa, sostiene la abogada y periodista, Surya Palacios

“Se acusa a Arturo Zaldívar y a sus excolaboradores de haber realizado presuntamente desvío de recursos, falta de imparcialidad y profesionalismo, enriquecimiento oculto, cohecho y abuso de funciones. Son las principales acusaciones que son causales de responsabilidad administrativa. En este caso no estamos hablando de una investigación de carácter penal”.

El problema, dice Surya Palacios, es que no existe legislación que permita la aplicación de sanciones en caso de que se compruebe la acusación de corrupción. (Por Gricelda Torres Zambrano)