Con votos a favor del grupo mayoritario de Movimiento Ciudadano y sufragios en contra de todos los regidores de oposición, el pleno del ayuntamiento de Guadalajara aprobó las tarifas publicadas por la Comisión Tarifaria del SIAPA para el 2024, donde se aprueba un incremento de cinco por ciento a los costos.

Los regidores de oposición criticaron tres temas en particular: que la calidad del agua que da el SIAPA no amerita un incremento, el proceso de aprobación y publicación de las tablas que afirman fue irregular y que el dinero de los aumentos de los últimos años no se usa en mejora de infraestructura. El regidor de Hagamos, Tonatiuh Bravo, señaló que cada año se aumenta el costo del agua sin mejoras tangibles del servicio.

“En 2020 le subieron 2.99 por ciento; en 2021, 2.99 por ciento; en el 2022, 6.88; en el 2023, 8.49 y ahora se propone un incremento del 5 por ciento”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)