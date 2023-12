El caso de Alondra forma parte de las siete recomendaciones por feminicidio que el pasado 30 de noviembre obligaron al Gobierno de Jalisco a ofrecer una disculpa pública por no haber atendido de manera adecuada sus denuncias de violencia familiar, explica el director de seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fernando Zambrano.

“En el caso particular de Alondra, va al Centro de Justicia para Mujeres para presentar una denuncia por el delito de violencia que está sufriendo por parte del papá de sus hijos. Como en muchos casos, obviamente no le dan la importancia que requiere. Tiene que ir varias veces”.

Fernando Zambrano confirma que el asesinato de seis mujeres entre estas Alondra, dejó en la orfandad a ocho niñas, niños y adolescentes.

Reitera que a las autoridades les faltó sensibilidad, preparación y una eficiente procuración de justicia. (Por Gricelda Torres Zambrano)