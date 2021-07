Este lunes continuó la anotación de adultos mayores en hojas de papel y sin membrete de la Secretaría de Bienestar para anotar sus contactos al programa 65 y Más aunque los servidores de la nación a una semana de iniciada esta lista ya no pretenden darle la misma validez de un principio.

Explican que solo se trata de una lista de contactos que no garantiza el apoyo de 65 y Más hasta que no se anuncie oficialmente la convocatoria.

Por cierto, en otros programas del Gobierno Federal desde hoy inició ya el pago de 68 y Más tanto en oficinas de Telecom como en parques de la ciudad, aunque, por ejemplo, en el Parque Amarillo, de la zona de Alcalde, el dinero no llegó. (Por José Luis Jiménez Castro)