Tras cumplirse nueve años de los hechos y a pesar de lo que digan los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, el Gobierno de la República continuará con la investigación, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Tenemos nosotros el compromiso de seguir la investigación y vamos a continuar hasta conocer toda la verdad. Y lo más importante, saber dónde están los jóvenes. Todavía me queda un año y vamos a dedicarnos. Lo estamos haciendo, no hemos abandonado el caso, lo vamos a seguir haciendo. Es por las madres, por los padres, es por la justicia y es también por nuestras convicciones”.

Reconoció que los padres de los normalistas tienen todo el derecho a inconformarse, pero independientemente de si le creen o no, su administración tiene un compromiso que piensa cumplir. (Por Arturo García Caudillo)