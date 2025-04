Aún cuando año con año las tarifas del agua en Jalisco han presentado un incremento, el último de ellos por cierto aprobado en 2022 y aplicado en 2023, poco se ha hecho para la mejora de la infraestructura hídrica de la ciudad. Ahora, la paraestatal confirma que no reculará con el aumento del 12.5%, por el contrario, indicaron es necesario para poder solventar la crisis que vive el organismo.

Ernesto Marroquín, secretario de gestión integral del agua, señaló que tras un análisis se determinó que hay infraestructura que tiene hasta 90 años de antigüedad, sumado a temas graves inclusive hasta de materiales de construcción para poder tapar las obras que se realizan por concepto de reparación de fugas.

“Cuando empezaron a salir las primeras fugas, la instrucción fue: que se ponga el pavimento de una vez, y la respuesta fue: ‘ingeniero, no tenemos cemento, no tenemos grava, hace falta herramienta, híjole, mano, o sea, la verdad de las cosas es bien difícil poder atender todo este tema y es un círculo vicioso”.

El nuevo incremento de 12.5%, argumentaron las autoridades estatales, es un ajuste de acuerdo a los precios de los insumos que se requieren para fortalecer la operatividad del SIAPA. (Por Edgar Flores Maciel)